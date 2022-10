Serie D girone G, la Vis Artena si arrende all'Arzachena

Squadra in casa

Niente da fare per la Vis Artena, che lotta nella trasferta sarda di Arzachena ma si deve arrendere nel finale dopo aver venduto cara la pelle. La squadra laziale aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Pinna con Odianose, salvo subire un gol nel finale di primo tempo che ha tagliato le gambe ai laziali. Alla mezzora del secondo tempo è stato Sartor a dare il via alla vittoria dell'Arzachena, che ha però tremato nel finale con il rigore di Vasco in pieno recupero che ha dato speranza agli artenesi, che però restano con questa sconfitta inchiodati alla zona retrocessione.

ARZACHENA – VIS ARTENA 3–2

ARZACHENA Ruzittu, Piga, Bonacquisti, Bonu, Dicorato, Pinna (17’st Manca M.), Manca L., Sartor, Sosa, Bolo (18’st Bellotti), Poli (30’st Melis) PANCHINA Fusco, Pischedda, Bah, Rutigliano, Marinari, Ferraro ALLENATORE Nappi

VIS ARTENA Salvati, De Angelis (27’st Tripoli), Spinozzi, Talone (21’st Cerbara), Vasco, Odianose, Canestrelli, Fradella, Sirignano, Nannini, Intzidis (21’st Tirabassi) PANCHINA Giuliani, Fagiolo, Manzo, Brunetto, Carrannante, Pape ALLENATORE Maurizi

MARCATORI Pinna 26’pt (A), Odianose 34’pt (V), Bolo 44’pt (A), Sartor 25’st (A), Vasco rig. 42’st (V)

ARBITRO Giordano di Grosseto

ASSISTENTI Romano di Nola e Riganò di Chiari

NOTE Ammoniti Poli, Pinna, Bonacquisti, Manca L., Melis, De Angelis, Talone, Vasco