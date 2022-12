Serie D girone G, la Vis Artena passa con l'Ilvamaddalena

Vittoria fondamentale per la Vis Artena, che con i tre punti conquistati in casa contro l'Ilvamaddalena si tira fuori temporaneamente dalle sabbie mobili della zona playout e in attesa delle altre si porta a diciannove punti. Una sfida equilibrata nel primo tempo, con le occasioni di Menghi per la Vis Artena e di Di Pietro per l'Ilvamaddalena su calcio d'angolo. La sfida si sblocca al 62' con Odianose, che raccoglie il cross dalla destra di De Angelis e di testa fulmina il portiere avversario Mejiri. Dopo il gol l'Artena sfiora il raddoppio con Gaeta, a cui Di Pietro salva un gol fatto sulla linea. Non mancano le occasioni per i sardi con Altolaguirre prima e le imprese nel finale del portiere Mejiri, che prima su cross genera l'occasione di Mastromarino e poi con il suo colpo di testa in tuffo respinto dalla difesa. Ma dopo il nono minuto di recupero non c'è più tempo, e la Vis Artena si prende tre punti cruciali per il suo cammino.

VIS ARTENA - ILVAMADDALENA 1-0 (62' Odianose)