Serie D girone G, la Vis Artena condanna l'Aprilia all'Eccellenza

Buon'ultima giornata di campionato per la Vis Artena, che impatta in casa con l'Aprilia e conquista la permanenza in Serie D per un'altra stagione. La squadra laziale così facendo ha condannato alla retrocessione l'Aprilia, che con questo pareggio scende ufficialmente in Eccellenza da ultima in classifica del girone G. Una doppietta di Odianose a cavallo tra i due tempi ha contribuito a mandare avanti la Vis Artena dopo il vantaggio iniziale di Del Duca. Al 75' poi è arrivato il pareggio sempre firmato da Del Duca, che ha portato l'Aprilia nel finale ad arrembare la porta alla ricerca della vittoria, senza però successo.

VIS ARTENA - APRILIA 2-2 (37'pt 30'st Del Duca (A), 44'pt 24'st Odianose (V)