Serie D girone G, la Tivoli stende in trasferta il Nola e vede la salvezza

Può gioire la Tivoli, che nel fondamentale scontro salvezza di Nola esce con i tre punti e un margine sulla zona playout di due punti a solo tre giornate dalla fine. La squadra laziale è andata in vantaggio dopo un primo tempo di studio grazie a Fall, che al 59' ha approfittato di una mischia in area campana per segnare. La reazione del Nola potrebbe abbattere i laziali, che subiscono il pari al 65' per il tiro dal limite di Piacente, ma solo due minuti dopo il pareggio Spilla gela i campani con una botta dalla distanza. Il gol di Spilla apre le danze per il colpo del KO della Tivoli, che al 72' chiude il match con Pellegrini e dal 77' è in superiorità numerica per il rosso dato a Ndiaye che di fatto chiude il match.

NOLA - TIVOLI 1-3

Reti: Fall 59′ (T), Piacente 65′ (N), Spila 67′ (T), Pellegrini 72′ (T).

Nola 1925: Zizzania, Sepe, Valerio, Russo, Piacente, Gonzalez (64′ Cassandro), Staiano, Palmieri, Castagna (74′ Ruggiero), Manfrellotti (64′ Ndiaye), Sparacello. A disposizione: Landi, Lucarelli, Franzese, De Martino, Adorni, Marzuillo. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli.

Tivoli: Trovato, Valentini, Coquin (57′ Mastropietro), Fall (83′ De Dominicis), Laurenti, Torsellini, Sfanò, Pellegrini, Vagnoni, Vecchi (83′ Tarantino), Provinzano (23′ Spila). A disposizione: Simeoni, Lisari, Nistor, De Marco, Perrotta. Allenatore: Carlo Cotroneo.

Arbitro: Monesi di Crotone (assistenti Fanara di Cosenza e Marucci di Rossano).

Note: ammoniti Sparacello, Valerio e Ruggiero per il Nola; ammoniti Vagnoni, Vecchi, Fall e Sfanò per il Tivoli; espulso Ndiaye per il Nola.