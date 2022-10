Serie D girone G, la Tivoli si fa rimontare dall'Atletico Uri

Una partita rovinata negli ultimi venti minuti, questo è stato Tivoli - Atletico Uri, con la squadra laziale che si è fatta riprendere il doppio vantaggio nel finale e si è vista sfumare la vittoria davanti ai propri tifosi. Ad andare avanti era stato proprio il Tivoli, che al 18' aveva sfruttato il gol di rapina di D'Urbano per chiudere il primo tempo in vantaggio. Il gol al 66' di Mastropietro sembrava aver chiuso il match, ma nel finale arriva la beffa per i padroni di casa, che al 73' subiscono il bellissimo gol da fuori area di Loru e nemmeno otto minuti dopo vengono frastornati dal pareggio di Piga sugli sviluppi di un angolo. C'è tempo per un'altra occasione, e con i sardi in 10 viene annullato un gol in pieno recupero a Mastropietro, con la partita che termina tra le proteste del Tivoli

TIVOLI - ATLETICO URI 2-2 (18'pt D'Urbano (T), 21'st Mastropietro (T), 28'st Loru (A), 36'st Piga (A)