Serie D girone G, la Tivoli si fa rimontare dal Cassino

Non arriva la vittoria esterna per la Tivoli, che sul campo del Cassino deve cedere per un 2-1 subito in rimonta. I tiburtini avevano iniziato al meglio con il gol di De Marco dopo solo sei minuti, ma dopo solo dieci minuti il gol di Ingretolli ha impattato il match e si è entrato negli spogliatoi sul pareggio. A sbloccare il match in senso definitivo il gol di D'Alessandris in avvio di secondo tempo, con il Cassino che ha poi tenuto il risultato fino alla fine. Per il Tivoli prima sconfitta in campionato, mentre quelli di oggi sono i primi tre punti in Serie D quest'anno per il Cassino.

Cassino - Tivoli 2-1 (6'pt De Marco (T), 16'pt Ingretolli (C), 2'st D'Alessandris (C))