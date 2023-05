Serie D girone G, la Tivoli ribalta la Paganese e si salva

Una domenica da urlo "basta" alla Tivoli per rovinare il campionato della Paganese e conquistare la salvezza diretta da neopromossa nel girone G di Serie D. La squadra tiburtina infatti si è presa la salvezza di prepotenza con un finale di partita da urlo, giocato tutto sul filo della tensione. La capolista Paganese infatti ha condotto per gran parte del match, forte del vantaggio di fine primo tempo conquistato da De Felice. La reazione però della Tivoli, con le spalle al muro, è stata rabbiosa. Prima il pareggio al 70' di Fall, che ha dato calma alla Tivoli già virtualmente salva, e poi nei minuti finali con la Paganese sbilanciata alla ricerca dei tre punti. I gol di Coly e De Marco nel recupero infatti hanno spezzato i sogni di C della Paganese, sorpassata dal Sorrento vincitore in trasferta sul campo dell'Angri.

TIVOLI - PAGANESE 3-1 (44'pt De Felice (P), 25'st Fall (T), 45'st Coly (T), 52'st De Marco (T)