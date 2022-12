Serie D girone G, la Tivoli resta a reti bianche

Una partita chiusa e maschia non si sblocca ed è così che nasce il pareggio tra Tivoli e Ilvamaddalena, con i laziali che escono dalla trasferta sarda con un punto e la sensazione che possa essere andata bene anche così. Poche occasioni da rete da entrambe le parti e come evento capitale del match più una decisione dell'arbitro che quanto fatto sul campo. Al 72' infatti Perrotta si è guadagnato il rosso ed ha lasciato la Tivoli in dieci per tutto il finale di partita. Una decisione senza conseguenze però, con i laziali che resistono e si portano a casa un punto che li mantiene a pari punti con la Vis Artena e di un solo posto fuori nella zona playout. Per salvarsi direttamente ci sarà ancora del lavoro da fare.

ILVAMADDALENA - TIVOLI 0-0