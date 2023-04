Serie D girone G, la Tivoli mette un piede nella salvezza

Colpaccio della Tivoli, che in casa si prende tre punti pesantissimi battendo la Palmese davanti ai suoi tifosi. Ancofra più importanti le conseguenze di classifica per i tiburtini, che escono così dalla zona playout ed entrano in quella salvezza diretta con un margine di due punti sull'Ilvamaddalena. A decidere il match per la Tivoli ci ha pensato Vagnoni, che al 19' ha regalato la vittoria ai suoi, attesi la prossima settimana dallo scontro salvezza con il Nola.

TIVOLI - PALMESE 1-0 (19'pt Vagnoni)