Serie D girone G, la Tivoli ferma l'Arzachena in casa

Beffa nel finale per la Tivoli, che contro l'Arzachena va in vantaggio e tiene per larga parte di partita per poi subire il pareggio quasi allo scadere. La squadra laziale era infatti andata in vantaggio dopo soli sette minuti grazie a Mastropietro, bravo a ribadire in rete un rimpallo, per poi andare all'intervallo sull'1-0 subendo solo l'occasione di Manca fermata da Trovato. La pressione costante dei sardi però nel secondo tempo frutta un pareggio d'oro. All'89' infatti Gibilterra raccoglie il cross di Loi e beffa Trovato e la Tivoli, che resta così ad un punto dalla zona playout.

TIVOLI - ARZACHENA 1-1 (7' Mastropietro (T), 89' Gibilterra (A)