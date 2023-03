Serie D girone G, la Tivoli è corsara a Portici

Una ripresa d'autore firmata da Fall è quel che basta al Tivoli per battere il Portici e trovare tre punti cruciali nella lotta salvezza. La squadra laziale infatti si è fatta trovare pronta per la trasferta campana, con Fall e Coquin che già nel primo tempo mettono a dura prova la difesa del Portici. Nel secondo tempo a Fall bastano cinque minuti per indirizzarla definitivamente, prima su rigore e poi su un assist perfetto di Mastropietro che vale il doppio vantaggio. Al 67' Scorza accorcia ma nel finale non ci sono vere chance per i campani, all87' pure in dieci per l'espulsione di Guarino per fallo da ultimo uomo. Esce così dalla zona retrocessione diretta il Tivoli, ora ad un solo punto dalla salvezza diretta.

PORTICI - TIVOLI 1-2

Portici: Borrelli, Scorza (80’ Guarino), Maraucci, Di Gennaro, Nocerino, Pelliccia (61’ Pinto), Amato, Mincione (52’ Stallone), Maranzino, Senese (80’ Marino), Filogamo (70’ Orlando). A disposizione: Poerio, Amendola, Riccio, Galizia. Allenatore: Sarnataro

Tivoli: Trovato, Coquin (88’ De Marco), Fall (71’ De Dominicis), Mastropietro, Laurenti, Sfanò, Tarantino (76’ Torsellini), Vagnoni (70’ Valentini), Falilò (88’ Spila), Vecchi, Provinzano. A disposizione: Simeoni, Capodaglio, Pellegrini, Perrotta. Allenatore: Cotroneo

Arbitro: Riccardo Fichera di Milano

Marcatori: 52’ rig. Fall (T), 59’ Fall (T), 67’ Scorza (P)

Ammoniti: Scorza, Orlando (P), Vagnoni, Trovato, Sfanò (T)

Espulso: 87’ Guarino (P)