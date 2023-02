Serie D girone G, la Tivoli cede in Sardegna all'Uri

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Uri

Trasferta sarda amara per la Tivoli, che esce dal "Ninetto Martinez" di Uri con un 2-0 a sfavore e zero punti. La squadra laziale ha avuto almeno tre occasioni nel primo tempo. Prima con Vecchi e Fall, che tra il 7' e il 9 non hanno centrato la porta da posizione favorevole, e poi con Mastropietro al 32', che ha trovato ancora una volta pronto il portiere dei sardi Atzeni. L'Uri ha risposto nel secondo tempo con il bellissimo tiro di Masia, con la Tivoli che si è vista subito dopo salvare un gol sulla linea da Congiu. A spegnere i sogni dei laziali ci ha pensato di nuovo Masia al 62', con il 2-0 firmato da lui su assist da Aloia che ha di fatto chiuso il match.

ATLETICO URI - TIVOLI 2-0 (46' e 62' Masia)