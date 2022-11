Serie D girone G, la Tivoli agguanta il pareggio nel finale

Nel finale ci pensa un gol di Spila a regalare un punto che sembrava ormai insperato alla Tivoli, che contro l'Aprilia è andata ad un passo ad una sconfitta con potenziali pessime conseguenze per la lotta salvezza. Gli ospiti infatti erano passati in vantaggio al 50' grazie al gol dell'ex Bari e Catania Edgar Cani, salvo farsi recuperare al 90' dal provvidenziale, per la Tivoli, gol di Spilla che ha evitato il peggio. L'Aprilia resta infatti all'ultimo posto in classifica a cinque punti, mentre la Tivoli mantiene un solo punto di vantaggio sulla Vis Artena penultima e in zona retrocessione diretta.

TIVOLI - APRILIA 1-1 (50' Cani (A), 90' Spila (T)