Serie D girone G, la Romana inciampa a San Marzano

Non basta un ottimo inizio alla Romana per riuscire a trovare la seconda vittoria del suo campionato di Serie D. La squadra laziale inciampa infatti sul San Marzano e cede per 2-0, rimanendo così a pari punti con l'Anzio in zona playout. I romani sono partiti bene nella prima mezz'ora, sfiorando il vantaggio prima con Macrì al sesto minuto, anticipato nel momento migliore dalla difesa avversaria, e poi al 22' con Calì, che spreca da buona posizione. Alla prima occasione passa il San Marzano, grazie al gol di Allegretti, e di fatto dal punto di vista offensivo finisce lì la sfida per gli ospiti, che nel secondo tempo non sfondano e subiscono il raddoppio definitivo al 38' con Ferrari.

SAN MARZANO - ROMANA 2-0 (30'pt Allegretti, 38'st Ferrari)