Serie D girone G, la Paganese stende il Monterotondo con quattro gol

Non c'è scampo per il Real Monterotondo, che nella visita sul campo della prima in classifica Paganese viene stesa con un pesante 4-0 e scende a solo due punti di vantaggio sulla zona playout, da cui ora deve cominciare a guardarsi indietro. Dopo un inizio sospeso per il campo pesante, alla ripresa è la Paganese ad affondare il colpo, con il gol al 12' di De Felice su assist di D'Agostino. Con nel mentre una parata di Moro su Tilli, ci pensa ancora De Felice a chiudere virtualmente il match, con un bel colpo di testa. Nel finale la Paganese arrotonda il punteggio in soli sei minuti prima col colpo di testa di Di Somma e poi con D'Agostino, che chiude il match con due gol e due assist.

PAGANESE - REAL MONTEROTONDO 4-0

PAGANESE (3-5-2): Moro; Sicurella (76′ Iuliano), Di Somma, Esposito; Maccherini, De Felice (65′ Capone), Del Gesso, Cipolla, Semonella (46′ Cusumano); D’Agostino, Maggio (82′ Dioh). Allenatore: Giampà. A disposizione:Pinestro, Caiazzo, Verna, Campanile, Fois.

REAL MONTEROTONDO SCALO (5-4-1): Benvenuti; Faccenna (70′ Nardoni), Albanesi, Gianni, Santi, Calisto; Tilli (61′ Trubiani), Meledandri, Mattei (64′ Palladini), Baldassi (75′ Cannas); Di Vico. Allenatore: Paris. A disposizione: Faraglia, Bagaglini, Macrì, Putti, Fontana.

MARCATORI: 12′ e 43′ De Felice, 87′ Di Somma, 90+3′ D’Agostino.

AMMONITI: De Felice (P), Semonella (P), Dioh (P).