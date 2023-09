Serie D girone G, la NF Ardea impatta con l'Ischia

Squadra in casa

Squadra in casa Nuova Florida

Inizia con un pareggio in rimonta il campionato della NF Ardea, che contro l'Ischia è brava a non mollare mai e si prende un punto casalingo che fa ben sperare per il proseguimento della stagione. La squadra laziale ha risposto dopo un primo tempo difficile, con Patalano che ha portato avanti i campani al 29' sfruttando la ribattuta del tiro dal limite di Baldassi. La risposta dei padroni di casa è arrivata nel secondo tempo, con un gol di rapina di Vianni abile a sfruttare la respinta del portiere Gemito.

NF ARDEA - ISCHIA 1-1 (29'pt Patalano (I), 24' st Vianni (NF)