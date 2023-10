Serie D girone G, la NF Ardea ferma la Nocerina

Prova di coraggio della NF Ardea, che ribalta un match complicato contro la Nocerina e si prende un punto importante per il morale, annullando così completamente la penalizzazione e tornando a zero punti in classifica. La Nocerina infatti era passata in vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Citarella, di testa, e di Fontana al 21' e al 43' del primo tempo. Con la sfida che sembrava indirizzata l'Ardea non s'è persa d'animo, ed ha accorciato nei primi minuti della ripresa con Bruno in spaccata. In pieno recupero Vianni corona la rimonta ospite, su un cross perfetto che lascia stupiti in area i nocerini.

NOCERINA - NF ARDEA 2-2

NOCERINA (3-5-2): Venturini; Crasta (44’ pt Gadaleta), Fontana, Mazzei; Citarella (11’ st Magliocca), Basanisi (18’ st Tuninetti), Uliano, Rossi, Petti; Guida (16’ st El Bakhtaoui), Parravicini 31’ st Vecchione). In panchina: Fantoni, Poziello, Garofalo, Esposito. Allenatore: Esposito

NF ARDEA (4-4-2): Giordani (1’ st Fraraccio), Pacillo, Bruno, Negro, Romano; Barba (1’ st Costa), Falilo, Miola (39’ st Antinoro), Suffer (1’ st Sbordone); Vianni, Limongelli (39’ st Moreso). In panchina: Costa, Pagliuso, Mauro, Schettini, De Martino. Allenatore: Boccolini

ARBITRO: Graziano di Rossano (Magnifico-Grimaldi)

RETI: 21’ pt Citarella (N), 43’ pt Fontana (N), 10’ st Bruno (A), 45’+2 st Vianni (N)

NOTE: Giornata soleggiata. Campo di gioco in buone condizioni. Spettatori 2500 circa. Ammoniti: Crasta (N), Suffer (A), Rossi (N), Petti (N). Angoli: 5-5. Recupero: 4’pt; 5’st