Serie D girone G, la NF Ardea espugna Civita Castellana

Bastano dieci minuti a Samuele Vianni per decidere il duro match tra Flaminia Civitacastellana e NF Ardea, rimasto in equilibrio fino al secondo tempo. La sfida del girone G di Serie D se l'è presa infatti la NF Ardea, che ha sfruttato la doppietta tra il 60' e il 68' di Vianni per prendersi i tre punti. Ora per i laziali si avvicina l'uscita dalla zona playout, distante solo un punto. Un risultato di rilievo se si conta che l'Ardea è partita con tre punti di penalizzazione e oggi sarebbe a nove, al posto dei sei attuali.

FLAMINIA CIVITACASTELLANA - NF ARDEA 0-2 (15'st e 23'st Vianni)