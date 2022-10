Serie D girone G, la Lupa Frascati trionfa in casa

Trionfa la Lupa Frascati, che supera il Portici nelle mura casalinghe e sale al quinto posto in classifica, il primo utile per la zona playoff con i suoi tredici punti. Il match, valido per la terza vittoria consecutiva della Lupa Frascati, è stato vinto da un'azione personale di D'Angelo, che al 9' si è inserito nelle maglie della difesa avversaria per poi saltare il portiere e depositare in rete il gol che alla fine è valso i tre punti. Poche azioni infatti in un secondo tempo povero di emozioni, con la Lupa che ha controllato e ha condannato il portici alla permanenza nella zona playout.

LUPA FRASCATI - PORTICI 1-0 (9'pt D'Angelo)