Serie D girone G, la Lupa Frascati travolge il Pomezia

La Lupa Frascati torna alla vittoria e lo fa nel derby laziale contro il Pomezia, schiantando i pometini con un 4-0 che non lascia spazio ad interpretazioni e manda i frascatesi a pari punti per il quarto posto con Cassino e Real Monterotondo. Nonostante il passivo il primo tempo è stato equilibrato, con Barbarossa che per poco non manda avanti il Pomezia centrando la traversa da 35 metri. A dare il via alle danze è Sabelli su assist di D'Angelo, che poi al 26' realizza il rigore procurato da Ruggeri. Il Pomezia è a terra e la Lupa ne approfitta, trovando in cinque minuti l'uno-due firmato da Traditi e Heatley che fissa il punteggio sul 4-0, spedendo il Pomezia ad un solo punto di distacco dalla retrocessione diretta.

LVPA FRASCATI - POMEZIA 4-0



LVPA FRASCATI Casagrande, Frosali, Paolelli, Rufo, Ferraro, Gemmi, Ruggeri (38’st Molinari), Sabelli (33'st Traditi), Senesi (1'st D'angelo), Pompili (20'st Sabatini), Persano (14'st Flores Heatley) PANCHINA Palmieri, Armini, Giannetti, Marras ALLENATORE Chiappara

POMEZIA Marcucci, Di Nezza (20'st Gagliardini), Sossai (27'st Rosania), Pizzuto (29'pt Cardinali), Carta, Oi, Lo Pinto, Rocchi, Nanni, Massella, Barbarossa (38’st Mezzina) PANCHINA D’Adamo, Laharach, Gasbarra, Giovagnoli, Bonni ALLENATORE Venturi

MARCATORI Sabelli 19’st, D’Angelo 26’st rig., Traditi 35’st, Flores Heatley 39’st

ARBITRO Manzo di Torre Annunziata

ASSISTENTI Testai di Catania e Melnychuk di Bologna

NOTE Ammoniti Di Nezza, Sossai, Carta, Gemmi, Lo Pinto, Cardinali, Rosania