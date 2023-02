Serie D girone G, la Lupa Frascati strappa un pari ad Uri

Si ferma la Lupa Frascati, che dalla dura trasferta sarda contro l'Atletico Uri cava un 2-2 dai fortissimi rimpianti, per come si era messa nel primo tempo. La squadra laziale è partita col botto all'8' del primo tempo, con Sabelli che anticipa la difesa e chiude in rete un rapido tap-in. Nel finale di primo tempo il match sembra chiudersi con il gol di Senesi su assist di Sabelli dopo una bella triangolazione. Ma tra il 6' e 11' della ripresa le certezze della Lupa svaniscono per Congiu e Piga, il primo sugli sviluppi di un cross e il secondo da fuori area, con i sardi che nel finale rischiano anche di vincerla ma Aloia viene frenato dal palo. Resta così quarta la Lupa Frascati, a sei punti dal Sorrento capolista.

ATLETICO URI - LUPA FRASCATI 2-2

ATLETICO URI Atzeni, Ravot, Fancellu, Demarcus, Aloia, Fiorelli, Piga, Congiu, Di Paolo (1’st Polletta, 34’st Scanu), Loru, Melis PANCHINA Quesada, Manca, Jah, Samb, Scanu, Fusci, Fusco, Brandao ALLENATORE Paba

LVPA FRASCATI Casagrande, Frosali, Rufo, Giannetti, Sabelli, Ferraro (22’st Ferarro), Pompili (22’st Molinari), Senesi (44’st Flores Heatley), Gemmi (15’st Traditi), Ruggeri, D’Angelo (34’st Persano) PANCHINA Moglianetti, Savo Sardaro, Paolelli, Marras ALLENATORE Chiappara

MARCATORI Sabelli 8’pt (L), Senesi 41’pt (L), Congiu 6’st (A), Piga 11’st (A)

ARBITRO Ravara di Valdarno

ASSISTENTI Bertelli di Firenze e Stella di Grosseto

NOTE Ammoniti Piga, Polletta