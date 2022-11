Serie D girone G, la Lupa Frascati stende il Nola

Continua a sognare la doppia promozione la Lupa Frascati, che supera nettamente per 3-0 l'ostacolo posto dal Nola e grazie alla caduta della capolista Sorrento contro i sardi dell'Ogliastra si porta al secondo posto a tre punti proprio dal Sorrento capolista. Una pratica sbrigata con facilità quella del Frascati, che passa in vantaggio all'11' del primo tempo grazie al gol in ribattuta di Traditi. Nel secondo tempo ci pensa l'ex D'Angelo a mettere definitivamente dietro il Nola sfruttando l'indecisione della difesa ospite, mentre la ciliegina sulla torta arriva con la doppietta di Traditi, che al 41' chiude una bella azione e sigilla tre punti importanti per la stagione della Lupa.

LUPA FRASCATI - NOLA 3-0

LVPA FRASCATI Casagrande, Traditi, Frosali, Rufo, D’Angelo, Tamburlani, Ruggeri (43’st Marras), Sabatini (43’st Senesi), Gemmi, Ferraro (43’st Tordella), Flores Heatley (40’st Pompili) PANCHINA Palmieri, Muzzi, Corradini, Paolelli, Brunetti ALLENATORE Chiappara

NOLA Diglio, Cirillo, Cassandro, Bontempo, Maggio, Ruggiero (38’pt Kean), Faiello, Maio, Lame, Staiano (23’st Chianese, 34’st Caliendo), Bamba (1’st Lucarelli) PANCHINA Tricarico, De Lucia, Caliendo, Dommarco, R. D’Angelo ALLENATORE Cavallaro

MARCATORI Traditi 11’pt e 41’st, D’Angelo 24’st

ARBITRO Cravotta di Città di Castello

ASSISTENTI Stella di Arezzo e Vagheggio di Arezzo

NOTE Ammoniti D’Angelo, Maggio