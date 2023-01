Serie D girone G, la Lupa Frascati si aggiudica il derby laziale con l'Artena

Continua il bel momento della Lupa Frascati, che batte la Vis Artena nel derby laziale e si porta al quarto posto in classifica, in piena zona playoff. Una sfida dai molteplici significati anche per l'Artena, che ora si trova ad un solo punto dalla zona calda dei playout. A decidere un match avvincente è bastato il gol di D'Angelo, che al 37' del primo tempo ha regalato i tre punti, poi definitivi, alla sua squadra con una bella conclusione. Per la Lupa ora si riapre anche la lotta per il secondo posto, con il Sorrento secondo distante sei punti e sconfitto in casa dall'Aprilia.

LUPA FRASCATI - VIS ARTENA 1-0 (37'pt D'Angelo)