Serie D girone G, la Lupa Frascati senza problemi sulla Palmese

Un gol per tempo basta alla Lupa Frascati per domare la Palmese e continuare la sua marcia verso i playoff, ancora una volta appaiata al Cassino con 43 punti in classifica nel girone G di Serie D. A decidere il match è stato il cinismo dei laziali, avanti già al 3' del primo tempo con Persano che crossa basso per Armini che sigla il gol del vantaggio. A chiudere il match nel secondo tempo ci pensa l'asse Senesi-Ruggeri, con il secondo che su suggerimento del primo non sbaglia davanti al portiere, regalando tre punti fondamentali al Frascati per la corsa playoff.

LUPA FRASCATI - PALMESE 2-0 (3'pt Armini, 18'st Ruggeri)