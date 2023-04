Serie D girone G, la Lupa Frascati ferma la capolista Paganese

Può uscire con orgoglio e qualche rimpianto dal campo la Lupa Frascati, che contro la capolista Paganese gioca bene e quasi sfiora il colpo grosso. La squadra laziale era infatti passata in vantaggio già dopo tredici minuti, con un rigore guadagnato da Persano con una serpentina e poi trasformato dallo stesso Persano per l'1-0. La Lupa sfiora il raddoppio con Persano e Ruggeri ma non riesce a trovare il colpo che avrebbe probabilmente portato i tre punti. La scaltra Paganese ne approfitta, con D'Agostino che nel finale di match agguanta il pari con un calcio di rigore. Ora per la Lupa saranno calde le ultime due giornate di campionato, con un vantaggio di solo un punto sulla Palmese al primo posto fuori dalla zona playoff.

LVPA FRASCATI - PAGANESE 1-1 (13'pt rig. Persano (L), 44'st rig. D'Agostino (P)