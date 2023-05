Serie D girone G, la Lupa Frascati conquista i playoff

La gara dell’VIII Settembre contro il Cassino valeva tanto, le insidie erano dietro l’angolo e il destino non era nelle proprie mani. La LVPA Frascati, però, è stata più forte di tutto ed oltre a vincere si è presa i play off, un traguardo quasi impensabile ad inizio stagione. Da neo promossa la squadra di mister Chiappara non partiva con i favori del pronostico, ma giornata dopo giornata, in un girone che annovera squadre dalla storia e dal blasone non indifferenti, è cresciuta ritagliandosi il proprio spazio. Nonostante qualche battuta d’arresto gli amaranto oro sono sempre stati nei piani alti della classifica, e il quinto posto conquistato in questa ultima giornata è solo il giusto epilogo. Ora il club del Presidente Francesco Manzo se la vedrà contro la Paganese e sicuramente andrà a giocarsi questa sfida con la consapevolezza di aver già fatto qualcosa di importante. Passando alla cronaca, l’approccio alla gara è praticamente perfetto. I ragazzi di Chiappara mettono subito sotto il Cassino e spingono alla ricerca del vantaggio. Dopo un paio di potenziali occasioni al 13' arriva il gol: Sabatini riceve palla sulla destra e pesca in area Traditi che arriva con i tempi giusti e di testa la mette sotto al sette. L'VIII Settembre esplode di gioia, così come la panchina: con questo risultato - e quello della Palmese – i play off sarebbero realtà. I padroni di casa continuano a spingere, l'asse Persano-Senesi è caldo e il numero 10 intorno alla mezz'ora fallisce un'ottima chance calciando a lato. Con il passare dei minuti il Cassino cresce e al 37' Cavalieri pesca il jolly, anche lui di testa, e fa 1-1. Nel finale la LVPA si rende ancora pericolosa con la ripartenza di Senesi, ma il suggerimento per Armini viene intercettato. Nella ripresa a partire meglio sono gli ospiti che dopo due minuti ci provano con Mazzaroppi, ma Casagrande si oppone con un grande intervento. La gara prosegue con la formazione di Chiappara che tiene in mano il pallino del gioco e che ci prova soprattutto con dei calci piazzati, ma la svolta potrebbe arrivare alla mezz'ora: la LVPA guadagna un penalty per fallo di mano, Senesi si incarica della battuta ma si fa ipnotizzare da Della Pietra. Nonostante l'errore gli amaranto oro continuano a spingere e lo stesso Della Pietra una manciata di minuti più tardi compie un miracolo sul colpo di testa di Persano. Quando tutto sembrava perduto, Senesi calcia una punizione dal lato destro e Traditi ancora una volta di testa gonfia la rete. Il risultato favorevole di Caserta rende lo stadio una bolgia e D’Angelo al 3’ di recupero mette la ciliegina facendo partire la festa della LVPA Frascati.

LVPA FRASCATI Casagrande, Giannetti (9’st D’Angelo), Avellini (26’st Ferraro), Paolelli (24’pt Frosali), Sabelli, Ruggeri, Persano, Senesi, Traditi, Armini (9’st Rufo), Sabatini (17’st Pompili) PANCHINA Palmieri, Silvestri, Marras, Panella ALLENATORE Chiappara

CASSINO Della Pietra, Raucci (44’st Ceccarelli), Donnarumma, Orlando, Tomassi (38’st D’Alessandris), Gallo, Marciarello (18’st Plini), Kawsu (10’st Tribelli), Ingretolli (22'st Cardillo), Cavalieri, Mazzaroppi PANCHINA Campisi, Caiazzo, Lucchese, Pompei ALLENATORE Corcione

MARCATORI Traditi 13’pt e 41’st (L), Cavalieri 37’pt (C ), D’Angelo 48’st (L)

ARBITRO Caggiari di Cagliari

ASSISTENTI Barbanera e Citarda di Palermo

NOTE Rigore parato al 30’st da Della Pietra (C ) a Senesi (L) Espulsi Gallo (C ) Ammoniti Giannetti, Sabatini, Ruggeri, Traditi, Donnarumma

[ufficio stampa Lupa Frascati]