Serie D girone G, la Lupa Frascati cede nel big match al Sorrento

Non sorride alla Lupa Frascati la sfida di altissima classifica del girone G di Serie D con la capolista Sorrento, che ringrazia il rigore di Gaetani e in attesa della Paganese va a sette punti di vantaggio sulla seconda. Il match ha visto un primo tempo equilibrato, con il Frascati però che non riesce a passare avanti con Ruggeri e con Petito che alla fine del primo tempo manca il vantaggio sorrentino facendosi parare la conclusione dal numero uno frascatese. L'episodio che decide il match spezza l'equilibrio al 14' del secondo tempo, su un retropassaggio sbagliato di Rufo Petito serve Gaetani, e nonostante Casagrande pari il suo tiro l'arbitro indica il dischetto per il contatto tra portiere e attaccante, tra le proteste veementi dei padroni di casa. Gaetani stesso realizza e regala alla fine i tre punti al Sorrento, con la Lupa che nel finale coglie anche il pari con Pompili ma il gol viene annullato per un tocco in fuorigioco, anche qui oggetto di proteste, di un compagno.



LUPA FRASCATI - SORRENTO 0-1

LVPA FRASCATI Casagrande, Ferraro, Frosali, Paolelli, Rufo, Sabatini (21'st Persano), Gemmi (43'st Pompili), Ruggeri, Traditi (21'st Marras), Senesi, D'Angelo PANCHINA Palmieri, Molinari, Corradini, Avellini ALLENATORE Chiappara

SORRENTO Del Sorbo, G. Todisco, F. Todisco, La Monica, Bisceglia, Fusco, Carotenuto, Selvaggio, Gaetani (36'st Gargiulo), Petito (15'st Simonetti), Scala (44'st Chiricallo) PANCHINA Castellano, Tufano, Maresca, D'Ottavi, Potenza, Badje ALLENATORE Maiuri

MARCATORI Gaetani 14’st rig.

ARBITRO Acquafredda di Molfetta

ASSISTENTI Bosco e Carchesio di Lanciano

NOTE Ammoniti D'Angelo, Casagrande, La Monica, Frosali, F. Todisco, Persano, Fusco