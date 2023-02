Serie D girone G, la Lupa Frascati cede di misura alla Casertana

Fallisce l'aggancio al terzo posto la Lupa Frascati, che esce sconfitta davanti ai suoi tifosi nella sfida di altissima classifica con la Casertana, pur disputando una buona partita. La prima mezz'ora è a marca Frascati, con la squadra di Chiappara che va vicina al gol con Gemmi e soprattutto Pompili, che non riesce a ribadire in rete la respinta del portiere avversario. A punire la Lupa ci pensa Ferrari, che al 30' sfrutta un lancio dalla difesa e infila la porta di casa con un bel diagonale. Non cambia nella ripresa il risultato nonostante il forcing del Frascati, e la squadra laziale resta così al quinto posto in classifico, con un più quattro temporaneo sull'Arzachena sesta.

LUPA FRASCATI - ARZACHENA 0-1 (30' Ferrari)

LVPA FRASCATI Casagrande, Frosali, Pompili (25’st Sabatini), Ruggeri (1’st Marras), Paolelli, Sabelli, D’Angelo (25’s Flores Heatley), Rufo (30’st Armini), Gemmi (32’s Persano), Ferraro, Senesi PANCHINA Palmieri, Avellini, Traditi, Giannetti ALLENATORE Chiappara

CASERTANA Prisco, Galletta, Sabatino, Soprano, Tringali (41’st Matese), Ferrari (47’st Rainone), Bollino (25’st Liurni), Cugnata, Casoli, Turchetta (13’st Taurino), Manzo PANCHINA Romano, Sena, Atteo, Del Prete, Guida ALLENATORE Cangelosi

MARCATORI Ferrari 30’pt

ARBITRO Recchia di Brindisi

ASSISTENTI Ottobretti di Foligno e Piombini di Città di Castello

NOTE Ammoniti Cangelosi, Soprano, Gemmi