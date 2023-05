Serie D, girone G: la Lupa Frascati cede con la Paganese nei playoff

Troppo tardi arriva la reazione della Lupa Frascati per poter sperare in un successo nel playoff promozione di Pagani contro la Paganese. Nella sfida del girone G la LVPA reagisce solo nel finale e riesce ad aggiustare il punteggio sul 3-2 ma senza riuscire a mettere mai seriamente in bilico la qualificazione della Paganese, che si è confermata come la favorita per questi playoff. Solo all'inizio il Frascati impensierisce la Paganese, che colpiscono il palo con Frosali in avvio che avrebbe potuto cambiare il match. Alle mezz'ore dei due tempi però ci pensano D'Agostino al 37' e poi Sicurella al 27' (del secondo tempo) ad indirizzare il match, con l'espulsione per i padroni di casa di Esposito a dieci minuti dalla fine che però rischia di compromettere tutto. Cusumano sigla il 3-0 della sicurezza per la Paganese in dieci, ma nel recupero D'Angelo e Giannetti rendono il punteggio meno amaro e quasi rischiano di riaprirla. Ma dopo il gol di Giannetti non c'è più tempo e la Paganese vola in finale playoff.

PAGANESE - LVPA FRASCATI 3-2

PAGANESE Moro, Maggio (41'st Dioh), D'Agostino (45'st Verna), Del Gesso, Campanile (15'st Cusumano), Cipolla (32'st Capone), Faiello, Sicurella (41'st Iuliano), Di Somma, Esposito, Maccherini PANCHINA Pinestro, Grimaldi, Caiazzo, Fois ALLENATORE Giampà

LVPA FRASCATI Casagrande, Giannetti, Avellini, Frosali (1'st D'Angelo), Sabelli, Ruggeri (28'st Marras), Persano (21'st Heatley), Senesi, Traditi, Armini (1'st Rufo), Ferraro (10'st Pompili)PANCHINA Palmieri, Molinari, Silvestri, Panella ALLENATORE Chiappara

MARCATORI D'Agostino 37'pt (P), Sicurella 27'st (P), Cusumano 41'st (P), D'Angelo 45'st rig. (L), Giannetti 51'st (L)

ARBITRO Terribile di Bassano del Grappa

ASSISTENTI Cantatore di Molfetta e Rizzi di Barletta

NOTE Espulsi al 35'st Cipolla (P) per doppia ammonizione Ammoniti Cipolla, Moro, Maccherini, Ruggeri, Giannetti