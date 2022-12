Serie D girone G, la Lupa Frascati cede a Pagani

Basta un episodio alla Paganese per indirizzare la sfida di altissima classifica del girone G di Serie D con la Lupa Frascati, che esce dalla trasferta di Pagani con le ossa rotte. La squadra laziale infatti deve abbandonare il secondo posto in classifica per il gol di Maggio a fine primo tempo, bravo a girare di rapina in porta la respinta del portiere frascatese Casagrande sul tiro da fuori di D'Agostino. Il Frascati ha offerto un buon forcing per cercare di recuperare lo svantaggio, andando vicino al pari in due occasioni prima con Rufo al 52' e poi con Pompili in pieno recupero, con il tiro di quest'ultimo troppo debole per poter bucare la porta della Paganese. Per la Lupa ora il calendario riserva un'altra sfida di altissima quota, questa volta con la capolista Sorrento.

PAGANESE - LUPA FRASCATI 1-0 (37'pt Maggio)