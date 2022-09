Serie D girone G, la Lupa Frascati batte la Vis Artena all'ultimo respiro

Si risolve con un gol del subentrante Hatley il derby laziale del girone G tra Lupa Frascati e Vis Artena, con i frascatani che trovano i tre punti e la prima vittoria in campionato. In un primo tempo equilibrato la Lupa e l'Artena si sono scambiate un occasione per parte, tra la semirovesciata di D'Angelo e la conclusione di Angelilli. Più vivace il secondo tempo, con Senesi e D'Angelo che arrivano in area ma non riescono a rendersi pericolosi. All'80' si rende pericolosa l'Artena, con Angelilli che costringe Casagrande ad una bella parata. La beffa per gli ospiti arriva però al 89', con il gol di Flores Hatley che entrato nemmeno due minuti prima sigla il gol della definitiva vittoria. Resta così all'ultimo posto la Vis Artena, fanalino di coda con un punto dopo quattro giornate.

LUPA FRASCATI – VIS ARTENA 1-0

LUPA FRASCATI Casagrande, Pompili, Frosali, Paolelli, D’Angelo (42’st Flores Heatley), Marras (34’st Frulla), Ruggeri, Rufo, Gemmi (46’st Tamburlani), Sabatini (34’st Tordella), Senesi PANCHINA Moglianetti, Villa, Zeetti, Armini, Brunetti ALLENATORE Chiappara

VIS ARTENA Salvati, Spinozzi, Angelilli (46’st De Angelis), Khoris, Odianose (24’st Cerbara, 42’st Tripoli), Carannante, T. Luciani, Canestrelli (21’st Talone), Sirignano, Nannini, Intzidis PANCHINA Giuliani, Fagiolo, Brunetto, Pape, Musilli ALLENATORE Maurizi

MARCATORI: Flores Heatley 44’st

ARBITRO Marra di Agropoli

ASSISTENTI Federico di Agropoli, La Regina di Battipaglia