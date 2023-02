Serie D girone G, la Lupa Frascati batte l'Arzachena e vede il secondo posto

Un'altra vittoria convincente per la Lupa Frascati, che in casa supera l'ostacolo Arzachena e si consolida al secondo posto in classifica nel girone G di Serie D, con tanto di due punti guadagnati sul Sorrento fermato dalla Tivoli. Un gol per tempo per i laziali, prima in vantaggio al 45' con una botta da 35 metri di Senesi che si infila alle spalle dell'incolpevole portiere avversario e poi con un gol di Frosali sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gemmi.

LUPA FRASCATI - ARZACHENA 2-0 (45'pt Senesi, 32'st Frosali)