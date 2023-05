Serie D girone G, la Lupa Frascati a Pagani per sognare

Appuntamento con la storia per la Lupa Frascati, che da neopromossa si giocherà un posto nella finale playoff questa domenica di maggio. Per la LVPA però si prospetta una sfida complicatissima nella trasferta di Pagani con la Paganese, che ha mancato la promozione diretta in C soltanto con una sconfitta incredibile all'ultima giornata con la Tivoli. La Paganese sarà quindi alla ricerca di vendetta contro le squadre laziali, forte anche di una vittoria e un pareggio in stagione proprio contro il Frascati. La vincente affronterà in finale una tra Arzachena e Casertana, con Casertana e Paganese che in questo turno avranno il vantaggio del fattore campo e in caso di parità dopo i tempi supplementari.

CASERTANA - ARZACHENA (ore 14.30)

PAGANESE - LUPA FRASCATI (ore 16)