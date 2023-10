Serie D girone G, la Cynthialbalonga stende il Cassino e si prende la vetta del girone G

Squadra in casa

Squadra in casa Cassino

È stato il pomeriggio di Marcos Sartor per la Cynthialbalonga, che grazie alla sua tripletta non solo ha piegato il Cassino ma si è anche presa la vetta del girone G di Serie D. I castellani nel primo tempo hanno dilagato grazie a Sartor, autore di una tripletta fantastica tra il 21' e il 45'. Nel secondo tempo si scuote il Cassino, che prova a rendere il punteggio meno pesante ma soltanto nel finale si avvicina, prima con il gol di Lucchese all'86' e poi con il classe 2005 Bianchi che dà una flebile speranza al 90' ai suoi. Ma non c'è più tempo, e l'ottimo inizio della Cynthia culmina con la prima piazza nel girone G.

CASSINO - CYNTHIALBALONGA 2-3 (21' 33' 45' Sartor (C), 86' Lucchese (CA), 90' Bianchi (CA)