Serie D girone G, la Cynthialbalonga si fa rimontare dalla Nocerina

Squadra in casa

Squadra in casa Nocerina

Inizio in chiaroscuro per la Cynthialbalonga, che contro la Nocerina a Nocera Inferiore strappa sulla carta un pareggio d'oro ma con non pochi rimpianti. La Cynthialbalonga era infatti andata avanti di due gol dopo un primo tempo di studio, con Maccari e Cappai che nel giro di quattro minuti hanno regalato un'incredibile 2-0 esterno ai castellani nel secondo tempo. La Nocerina però ha saputo reagire con forza, curiosamente trovando anche loro il pareggio nel giro di quattro minuti, tra il 19' e il 23', con Piccioni e Caccavallo.

NOCERINA - CYNTHIALBALONGA 2-2 (1'st Maccari (C), 4'st Cappai (C), 19'st Piccioni (N), 23'st Caccavallo (N)