Serie D girone F, la Cynthialbalonga e il Trastevere salutano i playoff

Giornata amara per le squadre laziali impegnati nei playoff del girone G di Serie D, ovvero Trastevere e Cynthialbalonga. Entrambe, a loro modo, hanno subito una beffa atroce nei minuti finali. Più dolorosa forse per il Trastevere, costretto per sessanta minuti a giocare in dieci per l'espulsione di Santovito al 31' a causa di una gomitata su Nappiello (tra le proteste romane) ma che comunque dopo aver subito lo svantaggio al 59' da Urbinati sugli sviluppi di un angolo ha avuto la forza di reagire. L'assalto dei romani in dieci, con tanto di dominio territoriale, frutta prima il gol annullato a Crescenzo al 66' e poi finalmente il pareggio, con Bertoldi che modifica di testa la traiettoria del tiro di Massimo all'83'. Tutto però per il Trastevere finisce all'ultimo minuto di recupero, con Serges che pesca il jolly dai venticinque metri e chiude la stagione del Trastevere, tra i rimpianti. Rimonta opposta per la Cynthialbalonga, che va avanti alla mezz'ora grazie a Sbardella sugli sviluppi di un angolo per poi subire il pari a metà ripresa sul tap-in di Baleelo. Prima dei supplementari la Vigor segna con Vrioni ma viene annullato per fuorigioco, ma chiude la pratica nel secondo tempo supplementare con Baleelo che chiude la doppietta personale con un gol a porta sguarnita che riporta avanti i marchigiani e gli consegna la finale playoff con il Fano per un posto in C.

TRASTEVERE-ALMA JUVENTUS FANO 1-2 (14'st Urbinati (A), 37'st Bertoldi (T), 50'st Serges (A)

VIGOR SENIGALLIA-CYNTHIALBALONGA 2-1 (d.t.s). (27′ Sbardella (C), 68′ e 115′ Balleello (V)