Serie D girone G, la Cynthialbalonga cala il tris all'Anzio

Serve un finale travolgente alla Cynthialbalonga per vincere uno dei tre derby laziali di giornata del girone G, abbattendo l'Anzio per 3-0 al Bruno Abbatini. L'Anzio al di là del punteggio ha lottato a lungo, sfiorando anche il vantaggio con Bencivenga. Per spezzare l'equilibrio è servito il rigore trasformato da Cappai al 37' concesso per un fallo di Buatti molto contestato dagli ospiti. Nel giro di cinque minuti il Cynthia chiude la pratica, con la mezza rovesciata di Lisari e poi il gol di Manca, volando così in testa.

CYNTHIALBALONGA-ANZIO 3-0

MARCATORI: 37’st Cappai rig. (C), 42’st Lisari ©, 47’st Manca ©.

CYNTHIALBALONGA: Fusco, Bigi, Fiorini (10’st Calzone), Pisanu (27’st Falasca), Lisari, Albanese, Di Cairano (10’st Zitelli), Manca, Sartor (24’st Cappai), Doratiotto (31’st Mancino), Maccari. A disp: Silvestrini, Giordani, De Angelis, Giora. All: Mariotti

ANZIO: Rizzaro, Buatti (44’st Plebani), De Simoni, Lilli, Sirignano, Busti (9’st D’Amato), Bencivenga, Gennari (16’st De Gennaro),Flores Heatley (44’st Lo Fazio), De Marco, Cantoni (8’st Selvadagi). A disp: Perna, Mincione, Falconio, Massa. All: Guida

ARBITRO: Sig. Tedesco di Battipaglia.

ASSISTENTI: Sig.ra De Rosa di Napoli, Sig. La Regina di Battipaglia.

NOTE: Ammoniti: Zitelli ©, Cappai ©, Busti (A). Angoli:7-4 Recupero: 1’pt, 6’st.