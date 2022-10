Serie D girone G, la Casertana viene fermata dal Tivoli

Ottima partita per il Tivoli, che in trasferta a Caserta contro la corazzata Casertana strappa un punto importante per il morale e che riesce a lasciare anche qualche rimpianto. La squadra laziale era infatti andata in vantaggio con il colpo di testa di Pellegrini al nono minuto, bravo a sfruttare la sponda arrivata sugli sviluppi di un fallo laterale. Nei minuti di recupero però arriva la doccia fredda firmata da Guida, che solo in area non può fare altro che segnare e riportare tutto in parità. Nel secondo tempo i campani spingolo, ma la grande giornata del portiere del Tivoli Trovato nega la gioia del gol ai padroni di casa e la Tivoli esce così temporaneamente dalla zona playout.

CASERTANA - TIVOLI 1-1 (9'pt Pellegrini (T), 47'pt Guida (C)