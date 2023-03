Serie D girone G, la Casertana travolge la Vis Artena

Niente da fare per la Vis Artena, che esce dalla trasferta di Caserta con zero punti e un netto tris che porta i padroni di casa a soli cinque punti dalla vetta, alimentando le loro speranze di promozione diretta. La squadra laziale non è riuscita a contenere l'urto dei campani nel primo tempo, con la Casertana che nel giro di dieci minuti sigla i due gol del vantaggio. Prima Casoli che irrompe su un batti e ribatti in area al 22' e poi Liurni che al 32' da calcio d'angolo mette in rete. Il primo tempo dà sicurezze ai campani, che nel secondo chiudono la contesa al 20' con il tiro a giro di Turchetta. Per i laziali non c'è reazione e la classifica recita ora nono posto, a cinque punti sia dai playoff che dai playout.

CASERTANA - VIS ARTENA 3-0

CASERTANA: Prisco, Sabatino, Soprano, Ferrari, Liurni (37' Vacca), Matese(16' st Tringali), Cugnata, Casoli(43' st Guida)), Turchetta (22' st Taurino), Manzo, Paglino. All.: Cangelosi

A disp.: Romano, Galletta, Vacca, Bollino, Del Prete, Rainone

VIS ARTENA: Giuliani, De Angelis, Spinozzi, Talone (9' st Maini), Gaeta, Thiam, Canestrelli, Fradella (9' st Odianose), Sirignano, Filippini (9' st Menghi), Scognamiglio. All.: Maurizi

A disp.: Baldinetti, Fagiolo, Rimondi, Farrugio, Tirabassi, Cerbara

Arbitro:Cortale di Locri (D'Orazio di Teramo e Di Berardino di Teramo)

Reti: 22' pt Casoli, 32' pt Liurni, 20' st Turchetta

Ammoniti: Sabatino, Manzo, Filippini, Cerbara