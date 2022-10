Serie D girone G, la Casertana regola il Pomezia

Non riesce l'impresa al Pomezia, che cede alla favorita Casertana ed esce dalla zona playoff superata proprio dai campani e dalla Lupa Frascati. La squadra laziale non è stata quasi mai in partita, chiudendo il primo tempo già con il passivo di 0-2 arrivato dalla bella doppietta di Favetta e chiuso definitivamente al 19' del secondo tempo dal gol del tris firmato da Casoli. I pometini hanno provato a scuotersi con il gol di Massella su rigore ma ormai lo svantaggio era troppo ampio da ricucire, e la Casertana vola al terzo posto in classifica.

POMEZIA - CASERTANA 1-3 (15'pt 29'pt Favetta (C), 19'st Casoli (C), 39'st rig. Massella (P)