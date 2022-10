Serie D girone G: La Casertana cala il poker al Real Monterotondo

Doccia fredda per il Real Monterotondo, che con la corazzata Casertana culla il sogno di una vittoria per gran parte del primo tempo ma viene rimontata in maniera furiosa dai campani. Infatti dopo il gol di Baldassi nel primo quarto d'ora la reazione della Casertana non si è fatta troppo attendere, 1-2 Vacca Turchetta a fine primo tempo e partita indirizzata di nuovo nei binari dei campani. L'opera viene completata nel secondo tempo, con l'autogol di Calisto a inizio secondo tempo che mette una pietra tombale sul match e il gol di Ferrari, che chiude l'opera e regala l'aggancio al podio alla Casertana. Resta invece in zona playoff il Monterotondo, ora quinto con dieci punti.

REAL MONTEROTONDO - CASERTANA 1-4 (14'pt Baldassi (R), 38'pt Vacca (C), 40'pt Turchetta (C), 15'st aut. Calisto (C), 45'st Ferrari (C)