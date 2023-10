Serie D girone G, la Boreale pareggia in Sardegna

Squadra in casa

Squadra in casa Atletico Uri

Termina con un pari la trasferta sarda della Boreale, che riesce a recuperare una partita complicata contro l'Atletico Uri. I sardi erano andati in vantaggio al 15' grazie a Fangwa, il più rapido di tutti ad approfittare della respinta del portiere, anche se nemmeno due minuti dopo Fadda deve salvare sulla linea di porta con una rovesciata spettacolare il colpo di testa di Cardillo che aveva scavalcato il portiere. Nella ripresa ci pensa sempre Cardillo a dare il pareggio i suoi, approfittando di un rinvio sbagliato di Jah a centro area. Terzo pareggio in quattro partite per la Boreale, ancora alla ricerca della prima vittoria.

ATLETICO URI - BOREALE 1-1 (15' Fangwa (AU), 68' Cardillo (B)