Serie D girone G, la Boreale non va oltre lo 0-0

Esordio agrodolce per la Boreale in Serie D, con un pareggio a reti bianche con il Cassino dai toni molto poco spettacolari. La squadra romana non è mai riuscita a scalfire la difesa del Cassino, che inizia così il suo campionato con un pareggio e una buona prova di solidità. Una sfida difficile come se l'era immaginata mister Granieri nel pre-partita, ma con il cammino della Boreale in Serie D che è soltanto iniziato.

BOREALE - CASSINO 0-0