Serie D girone G, l'Ostiamare si arrende alla Nocerina

Esce dal campo con tanto da recriminare l'Ostiamare, sconfitta in casa dalla Nocerina nella sfida del girone G di Serie D. L'inizio è stato tutto a marca Ostiamare, prima con il tentativo di Icardi e poi con l'episodio al 20' di Simonelli, che reclama un rigore ma viene ammonito dall'arbitro per simulazione. Il vantaggio dei campani non si fa attendere, con Uliano che sfrutta il parapiglia in seguito al palo di Parravicini sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo l'Ostiamare tiene il pallino del gioco ma non riesce a concretizzare, con Bernardini che al 38' si vede salvare un tentativo in scivolata sulla linea di porta e così la Nocerina si prende definitivamente i tre punti.

OSTIAMARE – NOCERINA 0-1

OSTIAMARE Morlupo, Pasqualoni (22’st Bernardini), Buono, Icardi, Mencagli, Sardo, Sbardella, Simonelli (8’st Cicarevic), De Crescenzo (22’st Maura), Pozzi (27’st Casazza), Tomas PANCHINA Valori, Talamonti, Giusti, Bartolotta, Ferrari ALLENATORE Perrotti

NOCERINA Venturini, Crasta (14’st Gadaleta), Fontana, Uliano, Basanisi (24’st Liurni), Tuninetti (8’st Vecchione), Magliocca, Mazzei, Guida (14’st Garofalo), Rossi, Parravicini (24’st Piccioni) PANCHINA Fantoni, Poziello, Esposito, El Hannaoui ALLENATORE Esposito

MARCATORI Uliano 38’pt

NOTE Ammoniti Simonelli, Tomas, Tuninetti, Uliano, Gadaleta Rec. 3’pt – 6’st