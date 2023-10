Serie D girone G, l'Ostiamare frena con il Flaminia

Contro la Flaminia l’Ostiamare, nonostante una grande prova, deve accontentarsi di un punto che le va decisamente stretto alla luce dei due pali colpiti e di un gol annullato per fuorigioco. I biancoviola infatti escono alla distanza riuscendo a rimediare all’iniziale svantaggio ma non riescono, nonostante una ripresa all’assalto, a sferrare la zampata decisiva per i tre punti.

Dopo una manciata di minuti Mencagli ci prova su un cross dalla sinistra ma Piersanti in uscita riesce a salvare i suoi. All’11’ fiammata ancora del numero nove biancoviola che però non inquadra lo specchio. L’Ostiamare continua a spingere e al 18’ si fa vedere con Cardella che però spara a lato. La Flaminia Civitacastellana fatica a pungere e così l’Ostiamare si rende pericolosa in altre due occasioni prima con Bernardini e poi con Cardella ma in entrambe le circostanze la mira non è quella giusta. Gli ospiti provano a scuotersi al 25’ ma il colpo di testa di De Cenco è troppo debole per impensierire Morlupo. Al 30’ la Flaminia sblocca il match grazie ad un calcio di rigore trasformato da Sirbu. La squadra di Perrotti incassa il colpo e prova subito a rispondere ma l’incornata di Cardella su cross Icardi sfila a lato. Al 37’ si accende Lo Russo con un bolide che sibila di un niente sopra la traversa. Cinque minuti e il numero dieci ospite ci riprova con un colpo di testa su cui si supera Morlupo.

La ripresa si apre con l’Ostiamare che prova subito ad agguantare il pari ma il destro dal limite di Icardi vola alto. Al 18’ Sardo guadagna un calcio di rigore: Cardella si presenta su dischetto e spara in fondo al sacco il pallone dell’1-1. Un paio di minuti dopo i biancoviola sfiorano addirittura il ribaltone ma l’incornata di Mencagli è alta. Nel finale l’Ostiamare ormai padrona del campo centra addirittura due pali con Icardi prima e De Crescenzo poi. All’ultimo respiro Simonelli metterebbe anche la firma sul ribaltone ma l’arbitro annulla per fuorigioco millimetrico. Finisce così con una grande Ostiamare che deve accontentarsi di un punto.

OSTIAMARE – FLAMINIA 1-1

OSTIAMARE Morlupo, Buono (30’st Pompei), Cardella, Icardi, Mencagli (33’st Simonelli), Bernardini (7’st Cicarevic), Sardo, Sbardella, Casazza (5’st De Crescenzo), Tomas, Maura PANCHINA Valori, Pasqualoni, Talamonti, Giusti, Ferrari ALLENATORE Perrotti

FLAMINIA C. Piersanti, Pericolini, Igini, Fumanti, Benedetti, Boccaccini, Celentano A. (40’st Penchini), Marchi (15’st Mattia), De Cenco (21’st Celentano L.), Lo Russo (24’st Stauciuc), Sirbu (47’st Massaccesi) PANCHINA Chicarella, Muti, Bradarskiy, Gesmundo ALLENATORE Nofri Onofri

MARCATORI Sirbu 30’pt rig. (F), Cardella 18’st rig. (O)

ARBITRO Moncalvo di Collegno

ASSISTENTI Ceci e De Lucia di Frosinone

NOTE Ammoniti Bernardini, Lo Russo, Marchi, Cardella, Benedetti, Tomas, Fumanti Rec. 1’pt – 7’st

[ufficio stampa Ostiamare]