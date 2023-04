Serie D girone G, l'Ilvamaddalena stende il Real Monterotondo

Un gol per tempo basta ai sardi dell'Ilvamaddalena per piegare la resistenza del Real Monterotondo, che esce dalla trasferta sarda senza punti e scivolando, in attesa delle altre, a sei punti dalla zona playoff. In avvio di primo tempo il Monterotondo si rende pericoloso, ma subisce poi l'iniziativa dei sardi che sfiorano più volte il gol, poi arrivato al 37' grazie al bel destro dal limite di Aiana che muore sotto il sette. Al 69' l'Ilvamaddalena sfiora il colpo del KO con Benvenuti, ma i grandi spazi lasciati per il contropiede dai laziali aiutano i sardi a trovare il gol al79', su un contropiede in cui a Chiappetta basta appoggiare nella porta vuota l'assist di Cacheiro.

ILVAMADDALENA - REAL MONTEROTONDO 2-0 (37'pt Aiana, 34'st Chiappetta)