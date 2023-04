Serie D girone G, l'Ilvamaddalena ferma la Lupa Frascati

La sfortuna ferma la Lupa Frascati, che in casa contro l'Ilvamaddalena produce una buona prestazione ma senza riuscire ad affondare il colpo decisivo. La squadra laziale esce così dalla zona playoff, superata dal Cassino vittorioso con il Nola. La Lupa Frascati nel primo tempo subisce anche l'iniziativa dei sardi, con Cacheiro che trova la traversa al 13', recriminando però per un gol salvato sulla linea a Sabelli al 29'. Nel secondo tempo è un assolo per i laziali, che soltanto nei minuti finali hanno due grosse occasioni per vincerla, prima con la traversa colpita da Armini e poi nel recupero con il palo colpito di testa da Pompili. Finisce così con uno 0-0 più spettacolare di quanto dica il risultato.

LUPA FRASCATI - ILVAMADDALENA 0-0