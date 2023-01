Serie D girone G, l'Arzachena regola il Real Monterotondo

Battuta d'arresto per il Real Monterotondo, che cede in trasferta in Sardegna all'Arzachena e si allontana dalla zona playoff, ora distante un punto e a pari punti proprio con l'Arzachena. I sardi hanno colto la loro seconda vittoria consecutiva in campionato grazie al gol di Lika al 60', bravo a concludere con l'aiuto del palo una bella azione offensiva dei padroni di casa. L'Arzachena ha avuto anche la possibilità al 71' per il rigore concesso per fallo di Meledandri, ma Benvenuti ha neutralizzato il rigore di Sartor dando speranza ai suoi, che però nel finale non sono riusciti a raggiungere il pareggio.

ARZACHENA - REAL MONTEROTONDO 1-0 (60' Lika)