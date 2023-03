Serie D girone G, l'Arezzo travolge il Montespaccato

Non riesce l'impresa al Montespaccato, che contro l'Arezzo capolista lotta ma non basta per riuscire a strappare punti fondamentali per la salvezza. Un match iniziato anche bene per i laziali, andati in vantaggio al 23' con Pollace ma poi subito raggiunti dal gol di Lazzarini nemmeno sei minuti dopo. Nel secondo tempo poi i cambi di mister Indiani risultano decisivi per i toscani, che interpretano al meglio la frazione di gioco e con l'uno-due firmato in cinque minuti da Convitto e Pattarello mettono in cassaforte il match e i tre punti. Ora il Montespaccato dovrà sperare nei passi falsi delle altre per non scendere all'ultimo posto.

AREZZO (4-2-3-1): 1 Trombini; 3 Pretato (9′ st 21 Castiglia), 17 Lazzarini, 6 Polvani, 20 Zona; 24 Foglia (17′ st 8 Settembrini), 5 S.Bianchi; 10 Pattarello (34′ st 4 Risaliti), 16 Bramante (9′ st 7 Convitto), 19 Cantisani (9′ st 23 Pericolini); 28 Gucci.

A disposizione: 22 Viti, 8 Settembrini, 11 Gaddini, 14 Arduini, 18 Damiani.

Allenatore: Paolo Indiani.

MONTESPACCATO (4-3-3): Tassi; Pollace, Nanci, E.Bianchi (22′ st Attili); Bruno, Maurizi (32′ st Tataranno) Cerone (17′ st Fulvi), Corelli (17′ st Bosi), Vitelli; Calì, Sayari (17′ st Maugeri) A disp: Di Maio, De Marchis, Ticak, Pesarin.

A disposizione: 12 Di Maio, 3 De Marchis, 7 Ticak, 99 Pesarin.

Allenatore: Andrea Bussone.

ARBITRO: Maksym Frasynyak di Gallarate (Nicolò Pasquini di Genova – Alexandru Frunza di Novi Ligure).

RETI: pt 23′ Pollace, 29′ Lazzarini; st 12′ Convitto, 14′ Pattarello.

Note – Spettatori: 2.376 (1.454 paganti, 922 abbonati). Recupero: 1′ + 5′. Angoli: 5-4. Ammoniti: st 18′ Settembrini, 31′ Trombini.