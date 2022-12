Serie D girone G, l'Aprilia schianta il Pomezia

Niente da fare per il Pomezia, che interrompe la sua rincorsa infrangendosi su un'Aprilia sorprendente e mai domo in una sfida con grandi conseguenze per la classifica. Per l'Aprilia è la terza vittoria consecutiva in campionato, e rilancia le speranze di salvezza diretta a scapito proprio dei pometini, che restano fuori dalla zona playout ma ora vedono assottigliarsi il margine ad un solo punto. A decidere il match due reti siglate nel primo tempo che hanno indirizzato la partita, prima Capuano all'ottavo minuto e poi Murgia al tredicesimo. Per il Pomezia ora ci sarà il tentativo di riscatto contro la Paganese questo weekend, per una classifica che diventa sempre più calda.

APRILIA - POMEZIA 2-0 (8'pt Caputano, 13'pt Murgia)